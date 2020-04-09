متى يتجه المواطن لإجراء تحليل فيروس كورونا داخل المعامل المركزية؟ وزارة الصحة تجيب

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، إن المواطن لا يتوجب عليه الذهاب إلى المعامل المركزية لإجراء تحليل «pcr» لفيروس كورونا المستجد؛ حال الشعور بأعراض من التهاب في الحلق أو الإصابة بالبرد.

وأضافت خلال مقطع فيديو بثته صفحة وزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن المواطن عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حميات تابعة لوزارة الصحة عند الشعور بالأعراض؛ للعرض على الطبيب وتقييم الحالة.

وأشارت إلى أن الطبيب يقيس درجة الحرارة ويوقع الكشف الطبي على الفرد ومدى إمكانية إجراء الأشعة، لافتة إلى أنه يأخذ مسحة ويرسلها إلى المعامل المركزية حال الشك في امتلاك الشخص لأعراض فيروس «كوفيد - 19».

وأوضحت أن نتيجة التحليل لا تستغرق أكثر من 12 ساعة للظهور، متوجهة برسالة للمواطنين: «لا تذهب إلى التحليل من ذاتك، اذهب إلى الطبيب أولًا لمعرفة هل تعاني أعراضًا لفيروس كورونا أم لا وتقييم الحالة المرضية».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.