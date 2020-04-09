 منع إقامة سوق الخميس بكفر الدوار.. وإزالة إشغالات الباعة الجائلين - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2020 9:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

منع إقامة سوق الخميس بكفر الدوار.. وإزالة إشغالات الباعة الجائلين

غادة الدسونسى:
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 9:19 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 9:19 م

شنت الوحدة المحلية بكفر الدوار، اليوم، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملات موسعة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، بالتنسيق مع قوات شرطة كفر الدوار.

ومنعت الوحدة، إقامة سوق الخميس بنطاق المدينة، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين، وفض التجمعات.

من جانبه أكد "مرزوق" استمرار الحملات لمنع إقامة الأسواق التي تشهد تجمعات للمواطنين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذه لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وناشد "رئيس المدينة" المواطنين؛ بضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة حفاظًا على سلامتهم، مع اتباع الإرشادات العامة التي يتم الإعلان عنها لمنع إنتشار العدوى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك