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شنت الوحدة المحلية بكفر الدوار، اليوم، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملات موسعة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية، بالتنسيق مع قوات شرطة كفر الدوار.

ومنعت الوحدة، إقامة سوق الخميس بنطاق المدينة، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين، وفض التجمعات.

من جانبه أكد "مرزوق" استمرار الحملات لمنع إقامة الأسواق التي تشهد تجمعات للمواطنين، وذلك في إطار الإجراءات المتخذه لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وناشد "رئيس المدينة" المواطنين؛ بضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة حفاظًا على سلامتهم، مع اتباع الإرشادات العامة التي يتم الإعلان عنها لمنع إنتشار العدوى.