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السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

هديل هلال
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 3:25 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 3:25 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد حالات الإصابة بالمملكة إلى 3287 حالة.

وأشارت «الصحة السعودية»، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى وصول عدد حالات الوفاة إلى 44 حالة بعد تسجيل ثلاث وفيات، لافتة إلى تسجيل 35 حالة تعافي؛ ليصبح مجموع الحالات المتعافية 666 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و490 ألف إصابة.

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