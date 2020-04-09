تمديد التعبئة العامة في لبنان إلى 26 أبريل الجاري بسبب كورونا

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أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد إلى 26 من الشهر الجاري لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم، أن مجلس الوزراء اجتمع قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

ووفق الوكالة، بحث مجلس الوزراء مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة، وتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.