خبير أمريكي في الأمراض المعدية: وفيات كورونا تتراجع عن التوقعات السابقة

ذكر أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، اليوم الخميس أن الوفيات الأمريكية جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) قد تكون 60 ألف حالة –أي أقل من التوقعات السابقة- بفضل إجراءات السلامة مثل التباعد الاجتماعي.

وقال فوتشي لشبكة "إن بي سي" في حوار: "البيانات الحقيقية تقول لنا إنه من المحتمل للغاية أن لدينا نتيجة إيجابية واضحة جراء إجراءات التخفيف التي ننفذها وهي الفصل الجسدي".

وأضاف أنه يعتقد أنننا سوف نشهد تراجعا في ذلك، وأن الأمر الذي يبدو أكثر احتمالا هو حدوث 60 ألف حالة وفاة بدلا من التوقعات السابقة وهي ما بين بين 100و 200 ألف.