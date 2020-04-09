زيدان يدعم جهود مكافحة كورونا في الجزائر بمعدات طبية

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تبرع زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، بمعدات طبية لدعم جهود الهيئات الصحية بولاية بجاية شرقي الجزائر مسقط رأس والديه، في مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19).

وذكرت خلية الاعلام لولاية بجاية في بيان لها نشرته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "مؤسسة زيدان الخيرية قدمت اليوم الخميس، خمس مجموعات إنعاش ستوجه للمؤسسات الصحية".

وأوضح ذات المصدر أن هذه المجموعات تشمل مجموعة أجهزة التنفس الصناعي، والشاشات، وكذلك مضخات الحقن.

كما أشار إلى أن محافظ بجاية تحدث هاتفيا إلى اسماعيل زيدان والد مدرب الفريق الملكي والمكلف بإدارة مؤسسته الخيرية، وعبر له عن امتنانه الكبير لهذه المبادرة، وقدم له شكره العميق باسم كل السكان والمسؤولين المنتخبين وكوادر ولاية بجاية، على هذه المساهمة التي وصفها بالكريمة.

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية سجلت حتى اليوم الخميس، 235 حالة وفاة و1666 إصابة مؤكدة بوباء كورونا.