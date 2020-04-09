زيادة تعاقدات دريجرفيرك الألمانية للأجهزة الطبية بسبب كورونا

حققت شركة دريجرفيرك الألمانية لصناعة الأجهزة والتقنيات الطبية خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام الجاري زيادة واضحة في عدد تعاقداتها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في لوبيك بشمال ألمانيا، اليوم الخميس، إنها ضاعفت قيمة الصفقات التي أبرمتها حيث حصلت على عقود بقيمة تصل إلى 4ر1 مليار يورو.

وشهد الطلب في سوق التقنيات الطبية خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث انتقل حجم التعاقدات من 376 مليون يورو إلى حوالي مليار يورو.

كما أن حجم التعاقدات على تقنيات الأمان زاد خلال هذه الفترة إلى 349 مليون يورو، مقابل 271 مليونا العام الماضي.