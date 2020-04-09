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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على "فيسبوك" فيديو للوزير طارق شوقي يشرح فيه طبيعة المشروعات البحثية لصفوف النقل، وكيفية أداء الطلاب لهذه المشروعات، وشرح نماذج لمشروع للمرحلة الابتدائية.

وقال شوقي إن المشروعات هي وسيلة للتقييم تحدث تغييرا في عملية التعلم، ويمكن للطالب أداء المشروع بمفرده أو في مجموعة.





