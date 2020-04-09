 بالفيديو.. وزير التعليم يشرح كيفية أداء الطلاب للمشروعات البحثية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. وزير التعليم يشرح كيفية أداء الطلاب للمشروعات البحثية

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
نيفين أشرف:
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:46 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 1:46 م


نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على "فيسبوك" فيديو للوزير طارق شوقي يشرح فيه طبيعة المشروعات البحثية لصفوف النقل، وكيفية أداء الطلاب لهذه المشروعات، وشرح نماذج لمشروع للمرحلة الابتدائية.

وقال شوقي إن المشروعات هي وسيلة للتقييم تحدث تغييرا في عملية التعلم، ويمكن للطالب أداء المشروع بمفرده أو في مجموعة.



كلمة الدكتور طارق شوقي يوم الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٠ لعرض مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية،...

تم النشر بواسطة ‏وزارة التربية والتعليم المصرية‏ في الخميس، ٩ أبريل ٢٠٢٠

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