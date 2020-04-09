محافظ مطروح يوجه بتشكيل لجنة لفحص موقع مخصص لمنطقة حرفية جديدة

استعرض خالد شعيب محافظ مطروح، مقترح إقامة منطقة حرفية جديدة بمنطقة الكيلو ٩ بمدخل مدينة مرسي مطروح، ووجه بشكيل لجنة لفحص قطعة الأرض الفضاء المقترحة والتى تبلغ مساحتها نحو 1112 مترا مربعا.

كما وجه المحافظ، مديرية الإسكان، بسرعة إقامة سور يحيط بها، منعا لأى محاولات تعد عليها، مع إزالة أى صور بناء أو تعديات حالية على الأرض، وكذلك عمل المقايسات الفنية اللازمة لتوصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.

وأشار إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية للشباب الراغبين بعمل مشروعات فى المنطقة الحرفية المقترحة، مع أهمية دراسة التسويق الجيد لمنتجاتهم بالمعارض في مطروح والمحافظة الأخرى.

جاء ذلك في اجتماع مصغر، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، لبحث سبل وتوفير مزيد من فرص العمل الشباب والقضاء على البطالة مع استغلال الإمكانيات الموجودة بالمحافظة، خاصة ما تتميز به مطروح من منتجات حرفية متميزة لها طابع خاص تلقي رواجا اقتصاديا كبيرا مما يعود على أصحاب تلك الحرف.