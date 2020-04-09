مسؤول بمعهد المصل واللقاح: نسب الشفاء من كورونا في مصر جيدة جدا

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل مصر جيدة جدًا، مشيرًا إلى أن 88% من حالات الإصابة لا تعاني أعراض الفيروس، أو تظهر عليها أعراض خفيفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر فضائية «Ten»، صباح الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بنقل الحالات البسيطة، بعد قضاء خمسة أيام في مستشفيات العزل، إلى مدن الشباب والمدن الجامعية؛ لترك أماكن الأسِرة للحالات الخطيرة، موضحًا أن الحالات البسيطة ستتطلب متابعة من الطبيب خلال 15 يومًا فقط.

وناشد المواطنين بالذهاب إلى مستشفيات العزل عند الشعور بأي أعراض لفيروس «كوفيد - 19» وعدم الانتظار حتى تطور الأمر لضيق في التنفس أو التهاب رئوي حاد، مؤكدًا أن الحالات التي أجرت الفحص وتمت متابعتها باكرًا جيدة.

ولفت رئيس قسم الحساسية والمناعة إلى أن اختفاء فيروس كورونا من مصر تدريجيًا يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من عزل كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس من أصحاب الأمراض المزمنة، واكتشاف حالات الإصابة ومعالجتها، وتطهير الأماكن التي ظهرت بها الإصابات، قائلًا إن شهر رمضان فرصة للعزل المنزلي.

وعن الإجراءات بمد حظر التجوال من الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا، أوضح أنها فرصة للقطاع الخاص حتى تعود العمالة إلى منازلها دون تكدس في وسائل المواصلات، منوهًا بأن الإجراءات الاحترازية من غلق بعض المحال في الخامسة مساء والمجتمعات التجارية خلال يومي الجمعة والسبت، مازالت موجودة.

وتابع: «لم نصل إلى مرحلة تسجيل إصابة بمعدل 0% حتى تنتهي الإجراءات، الحالات في تزايد لكنها في منحنى ثابت ولا نريد الزيادة عنه»، واصفًا استمرار التجول في الشوارع حتى الثامنة مساء بأنه «حماية للأفراد وليس فكًا للحظر».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، تسجيل 110 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 1560 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم 305 متعافيًا.