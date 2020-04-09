الكرملين: نحن مع تعزيز الإجراءات بين أعضاء أوبك لتثبيت أسعار الطاقة



قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف إن بلاده مع تعزيز الإجراءات المشتركة بين أعضاء "أوبك" لتثبيت أسعار الطاقة.

وحول مدى التخفيض المحتمل فى انتاج النفط ، أوضح بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - "إن الإجابة على هذا السؤال غير متاحة الأن، وسيتضح كل شيء بعد اجتماع أوبك +".

وفي ما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى باجتماع "أوبك+"، قال بيسكوف: إن استقرار سوق النفط يتم بالكاد بدون مشاركة هذه البلدان ، التي لم تشارك من قبل في الصفقة.

يُذكر أنه من المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء كورونا المستجد.