موريتانيا تسجل سابع إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الخميس، عن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية، أوضحت الوزارة أن حالة الإصابة تتعلق بمواطنة تبلغ من العمر 24 سنة عائدة من فرنسا يوم 16 مارس الماضي، لافتة إلى أنها في حالة صحية جيدة ولا تظهر عليها أية أعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في موريتانيا، اليوم الخميس، إلى سبع حالات، فيما بلغت عدد الوفيات حالة واحدة داخل البلاد.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و484 ألف إصابة.