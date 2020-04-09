بولندا تمدد إجراءات مكافحة كورونا وتفرض الكمامات إجباريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم بولندا تمديد فترة الإجراءات الحالية الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض تغطية الفم والأنف (ارتداء الكمامات) في الأماكن العامة اعتبارا من 16 أبريل.

وقال رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي في مؤتمر صحفي إن "القيود مفيدة، وتأتي بنتائج جيدة".

وسوف يستمر غلق الحدائق والغابات والجادات ودور السينما والمسارح، فضلا عن المتاجر في مراكز التسوق - باستثناء متاجر البقالة أو الصيدليات - حتى 19 أبريل.

وحتى هذا التاريخ أيضا، سوف يستمر سريان القيود المفروضة على عدد الأشخاص الذي يجب ألا يتم تجاوزه في المتاجر وأيضا عدد المتواجدين في الكنائس.

وحث رئيس الوزراء السكان على الامتناع عن الزيارات العائلية في عيد الفصح.

وسوف تبقى المدارس مغلقة حتى 26 أبريل، مع تأجيل الامتحانات في ختام العام الدراسي للتعليم الابتدائي والثانوي. وسوف يتم تعليق السفر الجوي والقطارات الدولية للركاب في نفس الإطار الزمني.

وتم تمديد حظر دخول البلاد لغير المقيمين والالتزام بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما عند العودة إلى بولندا حتى 3 مايو.

ولا يزال الحظر على تنظيم الفعاليات الحاشدة ساريا حتى إشعار آخر.

وقال رئيس الوزراء إنه في الوقت نفسه فإنه بعد عيد الفصح ترغب بولندا في أن تقدم خطة لتخفيف بعض القيود المتعلقة بالاقتصاد.

وذكر وزير الصحة لوكاس سزوموسكي خلال المؤتمر: "الناس يمرضون ليس فقط بكورونا . نحن بحاجة إلى الاقتصاد وإلى أن تمضي الدولة قدما حتى تكون لدينا الوسائل اللازمة لعلاجهم".

وسجلت بولندا5341 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و164 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن.