إيطاليا تتوقع رفع جزئي لتدابير احتواء كورونا نهاية الشهر الجاري



وزير الدفاع الإيطالي: الجيش استجاب فوراً لحالة الطوارئ من خلال توظيف جميع قدراته



أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، عن احتمالية رفع بعض التدابير التقييدية الخاصة بحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال كونتي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه "يجب أن يتم تخفيف التدابير التقييدية بشكل تدريجي"، لكن "على الأرجح، إذا أكد العلماء ذلك، فمن الممكن إلغاء بعض الإجراءات في إيطاليا بحلول نهاية هذا الشهر".

وحول السرعة أو البطء في اتخاذ التدابير التقييدية التي اعتمدت في إيطاليا، قال كونتي: "لو تمكنت من العودة الى الوراء بالزمن، لفعلت الشيء نفسه".

وأكد كونتي أنه لم يتم التقليل من شأن حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، مضيفا: "لن تجدون أبدًا تصريحاً واحد من جانبي يبين أننا قللنا من شأن هذه الحالة الطارئة"، مشددا على أن إيطاليا "اتخذت إجراءات فعالة دائمًا وفي الوقت المناسب"، وفقاً لوكالة "آكي" الإيطالية.

ورداً على سؤال حول احتمال فشل المشروع الأوروبي إزاء التحديات التي تفرضها حالة الطوارئ الراهنة، أشار كونتي إلى أن "الخطر قائم". وتابع: "نحن بحاجة إلى استجابة اقتصادية واجتماعية على المستوى الأوروبي.. هناك حاجة لاستجابات نقدية ومالية كافية، لمواجهة أكبر اختبار تواجهه أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وانخفض عدد الوفيات اليومية المسجل في إيطاليا جراء فيروس كورونا إلى 542 حالة، أمس، في حين ارتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى بالفيروس إلى قرابة 140 ألفا.

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع التي تشهد انخفاض عدد الوفيات اليومية بسبب الفيروس إلى أقل من 600 حالة.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في نشرتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 17 ألفا و 669 حالة. وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 139 ألفا و 422 حالة. فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 26491 حالة.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريللي، إن هذا "رقم قياسي" لم تحققه البلاد منذ بداية تفشي الوباء.

من جهته، أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أن الجيش الإيطالي استجاب على الفور لحالة طوارئ فيروس كورونا في البلاد، وذلك عبر نشر جميع قدراته.

وقال جويريني، في تصريحات إذاعية، إن الجيش نشر قدراته "من خلال نقل المواطنين من الخارج، ونقل المواد الصحية من الخارج، فضلا عن مشاركته في نشر الأطباء والتمريض العسكري".