وزير الطاقة الروسي: نحتاج لإجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن النشاط الاقتصادي العالمي يتعرض للتراجع، وأن الطلب على النفط انخفض بواقع 10 - 15 مليون برميل في اليوم الواحد.

وأكد نوفاك - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - أهمية العمل على تغيير الوضع الذي تمر به سوق النفط العالمية في الوقت الراهن، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عمل إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط.

وشدد نوفاك على ضرورة مشاركة مزيد من الدول في تخفيضات الإنتاج، التي تهدف لامتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.

وأعرب عن تقديره للسعودية على الجهود المبذولة لاستقرار سوق النفط، مبينا في الوقت ذاته أن موسكو والرياض تبحثان الأوضاع في سوق النفط وسبل بث الاستقرار.