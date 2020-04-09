عبدالغفار: لدينا 113 مستشفى جامعي مجهز بأكثر من 2750 جهاز تنفس صناعي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجميع متكاتف، سواء من أجهزة الدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني وحتى المواطنين، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن الوزارة لديها 113 مستشفى جامعي، مجهز بـ 35 ألف سرير، وأكثر من خمسة آلاف سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى أكتر من 2750 جهاز تنفس صناعي، مشيدًا بجهود الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية كافة.

وذكر أن الجامعات بمستشفياتها وكوادرها المدربة جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا حال الحاجة إليها، متابعًا: «موجودون مع وزارة الصحة داخل مستشفيات العزل، من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة».

وأكد على تجهيز المنشآت والمدن التي كلف بها الرئيس السيسي لاستعدادها لاستقبال حالات كورونا، منوهًا بأن هذه المنشآت تستقبل الحالات غير الخطرة.