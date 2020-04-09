باكستان تطالب أفغانستان بتسليمها زعيم الفرع الإقليمي لتنظيم داعش

طلبت باكستان من جارتها أفغانستان، اليوم الخميس، تسليمها زعيم الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، الذي كانت القوات الأفغانية قد اعتقلته مطلع الأسبوع.

وأعلنت السلطات الأفغانية الأحد الماضي أنها اعتقلت "أسلم فاروقي" زعيم داعش خراسان، وهو مصطلح ديموغرافي يستخدمه المسلحون لوصف باكستان وأفغانستان ومناطق في إيران.

ويتردد أن فاروقي، واسمه الحقيقي عبد الله أوروكزاي، مواطن باكستاني.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم :"نظرا لأن أسلم فاروقي تورط في أنشطة مناهضة لباكستان في أفغانستان، فإنه يتعين تسليمه لباكستان من أجل إجراء المزيد من التحقيقات".

واستدعت الخارجية الباكستانية السفير الأفغاني في إسلام آباد لتسليمه الطلب. ولم يتضح بعد رد كابول.

وألقت القوات الأفغانية القبض على فاروقي وما لا يقل عن 19 عنصرا آخرين من داعش خراسان بعد أيام من إعلان التنظيم المسؤولية عن هجوم على معبد للسيخ في كابول، أسفر عن مقتل 25 شخصا.