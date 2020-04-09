الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1666 حالة ووفاة 235 شخصا

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 1666 حالة، وفاة 235 شخصا.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إنه تم تسجيل 94 حالة إصابة جديدة، و30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا".. بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 347 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية "البليدة"، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا.