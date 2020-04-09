بريطانيا تخفف القيود بسبب كورونا بالنسبة للمصابين بأمراض معينة

خففت السلطات البريطانية، القواعد المفروضة على الممارسات اليومية والسفر بسبب انتشار فيروس كورونا، بالنسبة للمصابين بأمراض معينة مثل التوحد بعد تلقي شكاوى.

وجاء في إرشادات جديدة لمكتب مجلس الوزراء البريطاني، ونقلتها وكالة أنباء بلومبرج، أن التغيير في القواعد ينطبق على الأشخاص الذين لديهم أمراض تتطلب أن يخرجوا من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للحفاظ على صحتهم وكذلك لمقدمي الرعاية لهم.

وقالت الحكومة إن هذا يمكن أن يشمل السفر لما هو أبعد من منطقتهم .

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لديهم احتياجات طبية معينة، فإنه مسموح لهم بممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة قريبة من منازلهم مرة في اليوم.

وشهدت بريطانيا أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء الفيروس حتى الآن ومن المحتمل إبقاء القيود التي تطبقها البلاد لمكافحة تفشي الفيروس لأسابيع أخرى.