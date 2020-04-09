أعضاء مجلس جامعة الزقازيق يتبرعون بـ 20% من راتبهم لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وأعضاء مجلس الجامعة من النواب وعمداء الكليات والأمين العام للجامعة، تبرعهم بـ 20% من راتبهم لمدة 3 أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"؛ في إطار التضامن مع أجهزة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والآثار المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل العمالة غير المنتظمة من أبناء الوطن.

وقال شعلان، في بيان له، اليوم الأربعاء، غنه يدعو أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة، للمشاركة كلًا حسب مقدرته، في دعم أبناء الوطن من العمالة غير المنظمة لتضررهم في الفترة الراهنة جراء انتشار الفيروس.

وشدد رئيس جامعة الزقازيق، على أن المصريين دائمًا قادرون على مواجهة الشدائد والخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد بسلام؛ من خلال تكاتف الجهود وتوحيدها بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها والمواطنين.