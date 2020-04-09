 البنتاجون: حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت ليست «مشكلة فريدة من نوعها» - بوابة الشروق
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البنتاجون: حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت ليست «مشكلة فريدة من نوعها»

حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت
حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:51 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 8:51 م

قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جون هايتن، اليوم الخميس، إن انتشار عدوى فيروس كورونا، على حاملة الطائرات يو إس إس روزفلت الراسية الآن في جوام ليست "مشكلة فريدة من نوعها" يتعين على البنتاجون التعامل معها خلال تفشي جائحة الفيروس الفتاك.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج، عن هايتن قوله في حديثه عن كيفية جعل حاملات الطائرات والغواصات وقوات الجيش آمنة: "ليست فكرة جيدة" أن تعتقد أن مسألة روزفلت فريدة من نوعها ؛ ستكون هذه طريقة جديدة في معالجة الأمور.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي ديفيد نوركويست في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن حاملة الطائرات روزفلت لا تزال قادرة على العمل حتى في ظل وجود 416 حالة بكورونا على متنها، وإن البنتاجون يبحث حاليا عن مكان لحماية الغواصات والمعدات الأخرى.


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