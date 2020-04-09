لبنان تصدر مذكرة توقيف بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري

أصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، اليوم الخميس، مذكرة توقيف غيابية، بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري بناءً على الدعوى المقدمة ضده من عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام (جنوب لبنان)، بجرم اعتقالهم وحرمانهم من حريتهم وتعذيبهم.

وأصدر القاضي حلاوي مذكرة توقيف غيابية، في حق العميل الفاخوري "بناء على الدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي بوكالته عن الأسرى المحررين"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وسيتم تعميم هذه المذكرة "على الأنتربول الدولي لتكون سندا قانونيا لملاحقته من قبل الفريق القانوني أمام المحاكم الأمريكية بجرائم الإرهاب، بالإضافة إلى طلب نزع الجنسية الأمريكية منه".

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني كانت قد أوقفت في سبتمبر الماضي عامر الفاخوري، وهو آمر معتقل الخيام (جنوب لبنان) السابق عندما كان الجنوب محتلا من قبل إسرائيل وقبل تحريره عام 2000، وتم اعتقال الفاخوري بتهمة العمالة لإسرائيل.

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان برئاسة العميد حسين عبد الله، حكماً في 16 مارس الماضي قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، ما أدى إلى وفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء عام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

وتم تهريب الفاخوري إلى خارج البلاد من قبل السفارة الأمريكية في لبنان، بعد أيام من صدور الحكم، بالرغم من إصدار قرار قضائي في 17 مارس قضى بمنع العميل عامر الفاخوري من السفر خارج الأراضي اللبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين من تاريخ القرار.