«الصحفيين»: توفير مواد الكحول الإيثيلي بأسعار مخفضة بمنفذ البيع

أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين توفير جميع مواد الكحول الإيثيلى بنسبة 70% للتطهير والتعقيم من الفيروسات وبأسعار مخفضة طبقا لما هو معلن فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك فى المنفذ الاستهلاكي الموجود بالدور الأرضي داخل نقابة الصحفيين، علما بأن مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

1- كحول كلين هاند 70%.. 125 ملل (18 جنيها).

2- كحول إيثيلى نقى.. 1 لتر (155 جنيها).

3- كلين هاند جيل مطهر.. 125 ملل (18 جنيها).

4- كلين هاند جيل مطهر (نوع آخر).. 60 ملل (12 جنيها).

5- كلين هاند جيل مطهر (نوع آخر).. 30 ملل (11 جنيها).

6- سبراى هاند مطهر لليدين.. 250 ملل (25 جنيها).

7- جركن كلور 4 لتر (30 جنيها).