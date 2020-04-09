أسعار النفط تصعد بقوة قبيل اجتماع أوبك

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تفاؤل من جانب المستثمرين بشأن اجتماع "أوبك+" المقرر انعقاده في وقت لاحق اليوم، وتلميحات روسية بشأن جاهزيتها لخفض محتمل، كما سيناقش المنتجون تطورات سوق الخام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد الذي تسبب في تراجع معدلات الطلب وأوقف سلاسل التوريد العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3.01% إلى 33.83 دولار للبرميل، كما أضافت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو نسبة 5.14% إلى 26.38 دولار للبرميل.

وفيما تستعد روسيا للمشاركة في إتفاق "أوبك" وحلفائها – الذين سيعقدون اجتماعا لاحقا اليوم – نقلت وكالة "تاس" عن مصدر بوزارة الطاقة الروسية، أن بلاده مستعدة لخفض إنتاج النفط بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا.

جدير بالذكر أن إنتاج روسيا من النفط يبلغ حاليا 11.29 مليون برميل يوميا.

ويعلق المستثمرون آمالا على أن توافق "أوبك+" على خفض الإنتاج بمستوى يتراوح ما بين 10 ملايين برميل إلى 15 مليون برميل يوميا، مما سيكون أكبر بكثير من أي خفض إنتاج وافقت عليه المنظمة من قبل.

وبعد اجتماع أوبك +، من المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة من مجموعة العشرين لإيجاد سبل للمساعدة في تخفيف تأثير جائحة "كوفيد-19" على أسواق الطاقة العالمية.

ولكن مع خسارة أسعار النفط لنصف قيمتها منذ بداية العام وتوقع انخفاض الطلب على النفط بما يصل إلى 30%، يشك المحللون في مدى فعالية خفض أوبك + في دعم الأسعار، إذ ذكر بنك"جولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء: "في نهاية المطاف، حجم صدمة تراجع الطلب أكبر من أن يستوعبها أي خفض منسق للإنتاج".

وعند إغلاق أمس، ارتفعت أسعار النفط با يزيد على 6% لخام "نايمكس" و3% لخام "برنت" على الرغم من بيانات المخزون الأمريكي التي سجلت زيادة كبيرة، وذلك قبيل اجتماع "أوبك +" المرتقب.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 15.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادتها بنحو 9.8 مليون برميل.