محافظ قنا يستعرض خطة الصحة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا

استعرض أشرف الداودي، محافظ قنا، خطة مديرية الصحة في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدءا من عمليات سحب العينة من المصاب، مرورا بطرق العلاج والوقاية والعزل.

وأوضح المحافظ أنه تم تزويد عدد من المستشفيات بـ8 أسرة عناية مركزة، و6 أجهز تنفس صناعي، وتدريب الأطباء على التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة، لافتًا إلى أنه تم وصول جهاز pcr الخاص بتحليل فيروس كورونا بالمحافظة الذي من شأنه يوفر كثير من الوقت في الكشف عن المصابين.

وترأس محافظ قنا اجتماع مجلس الصحة الإقليمي، اليوم، بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بحضور اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة و مديري المستشفيات الجامعية والعامة والمركزية ومديري الإدارات الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى حضور كلا من نقيب الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي والممرضين والبيطريين ووكيل وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع، ضرورة توحيد كافة الجهود وتبادل الرؤى للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام، وفيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مستشفى قفط التعليمي للعمل كمستشفى حجر صحي وأن مديرية الصحة بقنا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية المترددين على مستشفياتها من الإصابة، كصرف العلاج على نفقة الدولة، ولبن الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر مقدما.

وأضاف الدوادي أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، طبيعية، وفقا لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة بعدد من السيناريوهات في حالة تزايد معدل الإصابة.