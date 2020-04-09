الفلبين تسجل 21 وفاة و206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الفلبينية، تسجيل 21 وفاة و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية، في تقريرها اليومي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس- أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد وصلت بهذه الوفيات الجديدة إلى 203 أشخاص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 4076 حالة إصابة.

ولفت التقرير، إلى شفاء 28 مريضا بالكامل من الفيروس منذ أمس، وارتفع عدد المتعافين بذلك إلى 124 شخصا.

وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة دول منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات (بعد إندونيسيا) ومن حيث عدد الإصابات (بعد ماليزيا).