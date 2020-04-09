رئيس وزراء إسبانيا: تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس إن السلطات الأسبانية " سيطرت " على تفشي فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بواقع 6000 حالة خلال الـ24 ساعة الماضي ليصل إلى 152 ألف حالة.

وسجلت إسبانيا منذ أمس الأربعاء 683 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 15238 حالة.

وقال سانشيز في البرلمان إن حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 15 مارس الماضي ساعدت في احتواء الفيروس.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان في وقت لاحق من اليوم على ما إذا كان سوف يتم تمديد إجراءات الاغلاق حتى 26 أبريل الجاري أم لا .