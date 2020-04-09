أمين منظمة الـ«أوبك»: كورونا وحش غير مرئي تسبب في صدمة عنيفة في سوق النفط

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك": "إن فيروس كورونا وحش غير مرئي اجتاح كل شيء في طريقه وتسبب فى خسارة مأساوية في الأرواح"، مضيفا: "قلوبنا وصلواتنا مع كل الضحايا والمضارين".

وأكد باركيندو – فى كلمته اليوم الخميس أمام الاجتماع التاسع لدول أوبك وخارجها عبر تقنية الفيديو – أنه لا توجد قطاعات اقتصادية لم تتأثر بهذا الوضع الكارثي غير المسبوق، وأن سوق النفط تحديدا شهد صدمة عنيفة لأساسيات العرض والطلب بشكل كامل منذ اجتماعنا الأخير في 6 مارس الماضي.

وتابع: "على مدار الأشهر القليلة الماضية تغلغل فيروس كورونا تقريبًا في جميع جوانب الحياة حيث نراه في عمليات الإغلاق التي بدأتها الحكومات في جميع أنحاء العالم وفي قيود السفر واسعة النطاق وإغلاق الأعمال والصناعة والمدارس وتطبيق محاذير التباعد الاجتماعي وغيرها".

وذكر أنه حتى في الأسبوع الأول من شهر مارس بدت التوقعات قاتمة نسبيًا ولكن خلال شهر واحد فقط تغيرت بشكل يتجاوز كل التوقعات وأصبحت بيانات العرض والطلب مرعبة حيث نعاني من حجم العرض الفائض المتوقع في السوق وخاصة في الربع الثاني من العام الجاري، قائلا إن صناعة النفط الخام العالمية تنزف بشدة جراء الأزمة.