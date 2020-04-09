وزير الصحة الألماني يلمح لانخفاض تدريجي لإجراءات الحظر بعد عيد الفصح

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن هناك إمكانية لاتخاذ خطوات على حذر للتخفيف من القيود على الحياة العامة وإجراءات الحظر وذلك بعد عيد الفصح.

وذكر فى تصريحات له اليوم الخميس لصحيفة "هاندلزبلات" إنه في حال استمر التراجع الحالي في أعداد الإصابات "فمن الممكن أن نتحدث مع رؤساء حكومات الولايات حول رجوع تدريجي إلى الحياة العادية بعد عيد الفصح".

وأضاف شبان أنه لا يمكن تطبيق قيود شاملة فى دولة حرة ديمقراطية، إلا إذا كانت هذه القيود محل فهم وقبول من قبل عامه الناس، مشيراً إلى أنه لهذا السبب فإنه ليس من المهم فقط تبرير هذا الإجراء بشكل جيد بل كذلك يجب إعطاء منظور مستقبلي له.

وحول تعداد حالات الاصابه في ألمانيا قال شبان: "نرى ان هناك تطورا إيجابيا حذرا.. ولكنه عاد وكرر أن هذا الأمر مشروط بأن يلتزم الناس بقيود الحياة اليومية خلال أيام العيد".

وطالب شبان المجتمع الالماني بتحمل القيود حتى بعد عيد الفصح وطالب أصحاب محال الخدمة السريعة والمحال وأرباب العمل بتوخي الحذر كما طالب في حالة السماح للعمال بالعوده إلى اشغالهم، مؤكدا أن الفاعليات والاحتفالات سوف تستغرق وقتا طويلا حتى تعود إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن القيود المفروضة على الحياة العامة في ألمانيا مستمرة حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.