تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين السكان الأصليين للبرازيل

أعلن وزير الصحة البرازيلي، لويز هنريكي مانديتا، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لفتى يبلغ 15 عامًا، لدى قبائل يانومامي للسكان الأصليين في البرازيل.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الصحة البرازيلي: «اليوم سجلنا حالة مؤكدة في صفوف قبائل يانومامي، وهو ما يثير قلقًا كبيرًا لدي»، مشيرًا إلى أن الفتى أُدخل إلى العناية المركزة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليون و484 ألف إصابة.