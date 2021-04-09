ألمانيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 25 ألفا و464 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 21 ألفا و888 حالة.

وسجل المعهد 296 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون أربع وعشرين ساعة، مقابل 232 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 4ر110إصابة (7ر105 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و956 ألفا و316 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 78 ألفا و3 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و647 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 80ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 80 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.