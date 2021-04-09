الصحة: نستهدف زيادة مراكز التطعيم ضد كورونا إلى 350 خلال الأسبوع المقبل

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزراة الصحة، إن الزيادة في أعداد إصابات كورونا حول العالم زادت بنسبة 50%، مشيرًا إلى ارتفاع الحالات المسجلة يوميًا من 400 ألف إصابة جديدة إلى نحو 700 ألف، مع تسجيل ما يقرب من 10 آلاف وفاة يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن البرازيل تعد أولى الدول في أعداد إصابات كورونا اليومية والتي وصلت إلى 80 ألف إصابة، تليها كل من الولايات المتحدة والهند ثم تركيا وفرنسا، ذاكرًا أن كل من الأردن وإيران تسجل نحو 9 آلاف حالة كورونا جديدة.

وأشار إلى الزيادة الطفيفة في أعداد إصابات كورونا في مصر، والتي لم تزال في الموجة الثانية ولم تدخل المرحلة الثالثة بعد، لافتًا إلى رصد الارتفاع في الحالات في محافظات معينة كالشرقية وكفر الشيخ وبورسعيد وقنا وأسيوط.

وأوضح أنه يتم تسجل مايقرب من 750 إلى 780 حالة إصابة بكورونا جديدة بشكل يومي في مصر، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المتوقع ارتفاع الإصابات به.

وذكر أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد مراكز التطعيم ضد كورونا لـ 350 مركزًا بحلول الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى زيادة عدد المراكز لاستيعاب الزيادة في أعداد المواطنين المقبلين للحصول على اللقاح مع تدفق شحنات منه على مدار الأيام المقبلة.

ولفت إلى تطعيم المواطنين الذين لهم تعامل قوي مع الجمهور ممن لهم تأثير في الاقتصاد كقطاع السياحة ومرشدي هيئة قناة السويس والعالملين بالقطاع الصناعي، موضحًا أنه عدد المسجلين حتى الآن للحصول على لقاح كورونا بلغ نحو 225 ألف مواطن.

وأفاد بأن حملات التطعيم ضد كورونا بدأن في كل من البحر الأحمر وشرم الشيخ باعتبارها مناطق سياحية لتكون آمنة لاستقبال السياحة، محذرًا المواطنين من التجمعات خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا.