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صندوق النقد الدولي يزيد موارده بمقدار 650 مليار دولار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 8:38 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 8:38 م

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، زيادة موارده بواقع 650 مليار دولار أمريكي، لكي تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن زيادة الاحتياطيات بواقع 650 مليار دولار تعد الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الاحتياطيات، التي تشتد الحاجة إليها للدول الفقيرة التي تعاني من ركود عميق بسبب الوباء والحاجة إلى الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات وإدارتها.

وفي السياق، أخبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بأن زيادة حقوق الاقتراض الخاصة ستوفر "دفعة تمس الحاجة إليها للاحتياطيات العالمية".

وأضافت أنه سيكون من المهم للدول الغنية التي لا تحتاج إلى زيادة الموارد أن تقدم هذا الدعم الإضافي للدول الفقيرة.

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