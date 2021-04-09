أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطاني، اليوم الجمعة، وفاة الامير البريطاني فيليب، زوج الملكة البريطانية اليزابيث، قبل أن يتم عامه الـ100، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، كان قد دخل على إثرها المستشفى فبراير الماضي.



هو إيرل ميريونث وبارون جرينتش الملقب أيضًا بفيليب مونتباتن، وقد ولد في 10 يونيو عام 1921 بكورفو في اليونان.



وعلى الرغم من أن الأمير فيليب يعتبر زوج الملكة البريطانية اليزابيث الثانية إلا أنه من أصل أغريقي وبريطاني معا، فهو أمير اليونان والدنمارك، نسبة لوالده الأمير أندرو الابن الأصغر للملك اليوناني جورج الأول، وكانت والدته الأميرة أليس أميرة اليونان وحفيدة الملكة البريطانية فكتوريا.



وتلقى فيليب تعليمه بشكل رئيسي في بريطانيا العظمى بمدرسة جوردونستون، باسكتلندا والتحق بالكلية البحرية الملكية بإنجلترا.



ومن يناير 1940 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، خدم فيليب مع البحرية الملكية في القتال في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهادئ.



وفي 28 فبراير 1947، أصبح الأمير فيليب من الرعايا البريطانيين، وتنازل عن حقه في العرشين اليوناني والدنماركي وأخذ لقب والدته.



تزوج فيليب من ابنة عمه الأميرة الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، في حفل زفاف بكنيسة وستمنستر في 20 نوفمبر 1947.



وأنجب الزوجان، طفلهما الأول وهو الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، في عام 1948، وهو ولي العهد وزوج الأميرة الراحلة ديانا والدة ويليام وهاري.



وشارك الأمير فيليب في مجموعة متنوعة من المساعي الخيرية، فشغل منصب رئيس الصندوق العالمي للحياة البرية، من عام 1981 إلى عام 1996، وبرنامج الجائزة الدولية الخاص به، التي شارك فيه أكثر من ستة ملايين شاب لخدمة المجتمع وتنمية المهارات القيادية وأنشطة اللياقة البدنية.



وفي عام 2011، بينما كان يحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده التسعين، منحته إليزابيث لقب اللورد الأعلى، ومنصب القائد الفخري للبحرية الملكية.