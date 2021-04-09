فريق واما يخوض أول تجاربه فى الإذاعة بـ« دايرة الشك»

هنيدى ينافس بـ«حزام ناشف».. وعز يقدم «نادى أندرويد».. وأكرم حسنى يرفع شعار «إحنا بتوع الأوزوريس»



يقدم النجم أحمد عز هذا العام مسلسل «نادى أندرويد»، عبر إذاعة نجوم اف إم، ويشاركه البطولة الفنانون نسرين طافش، وسميحة أيوب، وأحمد صيام، وتأليف ايمن سلامة، واخراج على مصيلحى.

وانتهى عز من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الجديد، والتى يغنيها باللهجة الصعيدية، والأغنية بعنوان «أنا جاى»، وهى من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.

وسبق وقدم النجم أحمد عز من قبل العديد من المسلسلات الإذاعية منها مسلسلات: عيد فى ريال مدريد عام 2007، والسندباد عماد 2008، وقلقاسة فى وكالة ناسا 2009، ومصباح علاء الدين 2011، وتورابورا 2016، والديزل 2017، وبليز يا إنجليز 2020.

ويشارك النجم أحمد عز فى السباق الرمضانى هذا العام أيضا بمسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من هند صبرى، وماجدة زكى، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوى، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

أما الفنان محمد هنيدى فيقدم هذا العام مسلسل «حزام ناشف» ويشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغنى، وتدور أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف فى مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة، ومن المقرر بثه عبر راديو النيل فى رمضان.

ومن المقرر أن يقدم هنيدى خلال المسلسل عدد كبير من الأغانى الشعبية، والتى قام بتسجيلها خلال الأيام الماضية، ومن المقرر البدء فى الدعاية للمسلسل خلال الأيام المقبلة قبل حلول رمضان بأيام قليلة.

ويقدم الفنان أكرم حسنى مسلسل إذاعى بعنوان «إحنا بتوع الأوزوريس»، وتشاركه البطولة آيتن عامر، ويدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر بثه عبر إذاعة نجوم اف إم.

فيما يخوض فريق واما والذى يضم الفنانين أحمد فهمى، ومحمد نور، ونادر حمدى، وأحمد الشامى، المنافسة فى رمضان من خلال أول تجارب واما الإذاعية من خلال مسلسل «دايرة الشك»، والمقرر بثه عبر إذاعة نجوم اف إم فى موسم رمضان.

ومن المقرر أن تدور حلقات المسلسل فى قالب اجتماعى موسيقى بجانب بعض الجرائم والأحداث المثيرة، وهو من إنتاج شركتى نجوم ريكوردز، وهاى واى بروكشن لياسر خليل، ومن المقرر أن تدور حلقات المسلسل حول بعض الجرائم والأحداث المثيرة وبدأ أعضاء فرقة واما فى تسجيل حلقات المسلسل منذ 15 يوما، حيث انتهوا من تسجيل أكثر من 20 حلقة، ومن المقرر بث المسلسل عبر إذاعة إينرجى.

ويخوض الفنان أحمد آدم السباق الرمضانى من خلال المسلسل الإذاعى «خلى بالك» وتشاركه البطولة انتصار أحمد آدم وسليمان عيد، وهو مسلسل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف ومن المقرر بثه عبر راديو 9090 ويقوم حاليا أبطاله بتسجيل حلقاته فى أحد استديوهات مدينة الانتاج الاعلامى.

وتقدم الفنانة أنعام سالوسة المسلسل الإذاعى «تيته أنعام» ويشاركها البطولة الفنان حسن عبدالفتاح وإخراج على مصليحى وتأليف أيمن فتيحة، ومن المقرر إذاعته عبر راديو مصر.

وتقدم الفنانة يسرا اللوزى على المحطة نفسها مسلسل «غرام واكصدام» ويشاركها البطولة الفنان ياسر فرج، ومن تأليف أحمد درويش وإخراج إيهاب منير.

وينافس الفنان بيومى فؤاد بمسلسل «بالشقلوب» ويشاركه بطولة العمل الفنانون محمد على رزق ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحة وإخراج إيهاب منير.