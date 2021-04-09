تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لفرص أمطار خفيفة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، غدًا الجمعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 25

بورسعيد 15 20

الإسكندرية 14 20

شرم الشيخ 21 29

أسوان 20 35

كاترين 14 24

الإسماعيلية 15 26