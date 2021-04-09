مدرب الترجي: هدفنا الصدارة ولن نجازف باللاعبين المهددين بالإنذارات أمام المولودية

قال المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي مجدي تراوي إن هدف الفريق في مباراته أمام مولودية الجزائر، غدا السبت، في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، هو الحفاظ على صدارة الترتيب، لكنه أشار إلى أن الترجي لن يجازف بإشراك اللاعبين المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وصرح تراوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، أن الترجي سيلعب من أجل ضمان الصدارة ما قد ييسر مشواره في دور الثمانية.

وقال المدرب المساعد :"تحدثنا مع جميع اللاعبين وهدفنا أن نكون في المرتبة الأولى ما يسمح لنا بمواجهة أحد فرق المركز الثاني بباقي المجموعات".

وحول الجدل المثار بشأن احتمال التساهل في المباراة ما قد يهدد فرص الزمالك المصري في الترشح، قال تراوي :"ما يتم إثارته في مصر أمر تعودنا عليه خلال مواجهاتنا مع الفرق المصرية لكن يتعين علينا التركيز على مباراتنا في الملعب".

وكان الترجي المتصدر بعشر نقاط ضمن تأهله بالفعل إلى دور الثمانية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات. لكن مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني بثماني نقاط سيكون بحاجة الى نقطة التعادل على الأقل لضمان التأهل مع الترجي.

وفي نفس المجموعة لا يملك الزمالك المصري صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، خيارا آخر سوى الفوز على تونجيث السنغالي متذيل الترتيب برصيد أربع نقاط، على أمل أن يحقق الترجي الفوز على مولودية الجزائر حتى يخطف البطاقة الثانية للتأهل.

وأشار تراوي إلى أن الغيابات المرتقبة في مباراة الغد ستشمل الإيفواري سيدريك غبو والجزائري إلياس الشتي إلى جانب إمكانية غياب الثلاثي حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وقال تراوي :"لا يمكننا المجازفة بهم ثم نفتقدهم في مباراة مهمة في دور الثمانية".

وأكد تراوي :"الترجي سيسعى إلى الفوز مثل كل المباريات التي يخوضها في رادس. لكن لا يمكن التكهن بسير المباراة، يمكن أن نكون البادئين بالتسجيل كما يمكن أن نقبل أهدافا. هدفنا في النهاية هو البقاء في المرتبة الأولى ونتيجة التعادل أو الفوز تسمح لنا بتحقيق ذلك".