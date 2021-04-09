افتتاح 8 مساجد في قنا بتكلفة 4 ملايين و475 ألف جنيه

افتتح محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، اليوم الجمعة، أعمال الإحلال والتجديد والصيانة لـ8 مساجد جديدة، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و475 ألف جنيه.



وأكد محافظ قنا، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



وقال الشيخ محمد الطراوي ، وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد التي تم افتتاحها، اليوم، هي مسجد الإصلاح الزراعي بمركز نجع حمادي، ومسجد عزبة عريان بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، ومسجد التقوى نجع العمدة بقرية حجازة قبلي مركز قوص، ومسجد بر الوالدين بمركز قوص، ومسجد النور بنجع محرم العقب مركز قوص، ومسجد الإمام الحسين بقرية المعري مركز قوص، ومسجد النصر بحجازة قبلي مركز قوص، ومسجد أبو عمار بحجازة قبلي مركز قوص.