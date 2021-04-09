«سيدات تنس الطاولة» بالأهلي يتوج بلقب بطولة الدوري

فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي تُوج بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز بالدورة المجمعة الثانية، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وحقق فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدورة المجمعة الثانية، وقدم عروضًا قوية تحت قيادة المدير الفني أشرف عبدالفتاح.
وفاز الأهلي في آخر مبارياته التي أقيمت اليوم الجمعة على جزيرة الورد بنتيجة 3-0، ومثل الفريق فيها كل من هنا جودة، ونادين الدولتلي، ومروة الهضيبي.
وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالفوز على الأوليمبي 3-1، ثم سبورتنج 3-0، والقناة 3-0، والزمالك 3-1، ثم الإسماعيلي 3-0، والمعادي 3-1، وجزيرة الورد 3-0، ليحقق العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته ويحسم لقب بطولة الدوري لصالحه.
وكان فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي قد نجح في الفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري التي أقيمت الشهر الماضي في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.