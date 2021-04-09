«سيدات تنس الطاولة» بالأهلي يتوج بلقب بطولة الدوري

فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي تُوج بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز بالدورة المجمعة الثانية، التي تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحقق فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي الفوز في جميع المباريات التي خاضها في الدورة المجمعة الثانية، وقدم عروضًا قوية تحت قيادة المدير الفني أشرف عبدالفتاح.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته التي أقيمت اليوم الجمعة على جزيرة الورد بنتيجة 3-0، ومثل الفريق فيها كل من هنا جودة، ونادين الدولتلي، ومروة الهضيبي.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره بالفوز على الأوليمبي 3-1، ثم سبورتنج 3-0، والقناة 3-0، والزمالك 3-1، ثم الإسماعيلي 3-0، والمعادي 3-1، وجزيرة الورد 3-0، ليحقق العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته ويحسم لقب بطولة الدوري لصالحه.

وكان فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي قد نجح في الفوز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري التي أقيمت الشهر الماضي في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.