روسيا تعتزم تأسيس أول وحدة عسكرية مسلحة بروبوتات هجومية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أنه سوف يتم إنشاء أول وحدة مسلحة بالروبوتات الهجومية في الجيش الروسي.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الجمعة تنفيذ خطة المشتريات الدفاعية في المشروع رقم 766 للإنتاج والتكنولوجيا في ناخابينو خارج موسكو الذي يطور ويصنع مركبات روبوتية من مختلف التصنيفات،بحسب وكالة ايتار تاس الروسية للأبناء.

وقالت الوزارة: "أبلغ رئيس الأركان العامة للجيش فاسيلي تونكوشوروف وزير الدفاع ، بأنه سيتم إنشاء أول وحدة من الروبوتات الهجومية في القوات المسلحة الروسية لتشغيل خمسة أنظمة روبوتية من طراز اوران - 9 أو 20 مركبة قتالية"،حسبما ذكرت وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة إنه "من أجل تطوير أساليب وأشكال تزويد الفرق بأنظمة روبوتية، "يجري إنشاء وحدة تجريبية في مقر أحد مراكز البحث العلمي بوزارة الدفاع".

وأضافت الوزارة أن "هذا المركز سيقوم بعد ذلك بتدريب الافراد الذين سيشغلون المركبات الآلية الهجومية من طراز اوران -9 فى الوحدات العسكرية العاملة".

وتابعت أن المركبات الروبوتية اوران -9 كانت تستخدم في السابق فقط كمنظومة منفصلة.

تم إنتاج المركبة الروبوتية القتالية اوران - 9بواسطة مشروع الإنتاج والتكنولوجيا رقم 766وهي مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم وصواريخ عتاقة المضادة للدبابات وقاذفات اللهب من شميل.