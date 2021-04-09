السعودية: تحديث تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا لاستيعاب زوار الحرم خلال رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إطلاق تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا بنسختيهما المحدثة، من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إنه سيتاح من خلال التطبيقين للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق توكلنا، ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

وأكدت الوزارة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.