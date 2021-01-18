الرئيس الإندونيسي يزور منطقة ضربها إعصار وارتفاع حصيلة القتلى إلى 165

وصل الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو اليوم الجمعة إلى إقليم "إيست نوسا تنجارا" الإندونيسي، حيث أسفرت كوارث متعلقة بإعصار عن مقتل 165 شخصا على الاقل

وبعد وقت قصير من هبوط الطائرة الرئاسية في مطار "سيكا"، توجه جوكو بمروحية إلى جزيرة لامباتا، حيث أسفرت أمطار غزيرة عن حدوث تدفق لحطام بركاني يوم الأحد الماضي.

وأضاف جوكو، في تصريحات قبل مغادرته، أنه يريد أن يتأكد أن رؤساء إقليميين وصلوا إلى هناك ويتابعون توقعات هيئة الإرصاد الجوية الخاصة بالطقس، حتى يعرفوا ما يحدث ويكون بإمكانهم إبلاغ المواطنين بشأن تهديدات.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن الإعصار تسببت في مقتل 165 شخصا على الأقل، ومازال 45 آخرين في عداد المفقودين.

وتسبب الطقس السيء أيضا في مقتل 27 شخصا على الاقل في إقليم تيمور الشرقية المجاور، طبقا لما ذكرته حكومة الإقليم.