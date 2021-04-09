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الزمالك يعلن قائمته لمواجهة تونجيت في دوري الأبطال

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
أمير نبيل
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 6:47 م

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي التي تقام السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهدت القائمة غياب عبدالله جمعة للإصابة، بينما يتواصل غياب إمام عاشور وأحمد عيد لأسباب تأديبية، ويعود أحمد سيد زيزو الذي كان قد تعرض لإصابة حرمته من لعب مباراة الجولة الماضية ضد مولودية الجزائر.

وفيما يلي قائمة الزمالك..

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام –  حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي  – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.


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