تركيا: أمريكا ترسل سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود الأسبوع المقبل

قالت وزارة الخارجية التركية، بناء على إخطار من الولايات المتحدة بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، إنه من المتوقع أن تعبر سفينتان حربيتان أمريكيتان إلى البحر الأسود الأسبوع المقبل والبقاء هناك حتى أوائل مايو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأخطرت أمريكا تركيا قبل 15 يوما، بموجب الاتفاقية.

ومن المتوقع أن تدخل السفينتان البحر الأسود يومي 14 و 15 أبريل على الترتيب، وأن تغادراه يومي 4 و 5 أيار/ مايو.

وتحدد الاتفاقية عمليات الانتشار في البحر الأسود بـ 21 يوما للقوات البحرية التي لا تطل على البحر. كما تنظم الاتفاقية عدد القوات البحرية الأجنبية التي قد تمر عبر المضايق التركية وحجمها، مع منع مرور جميع حاملات الطائرات.