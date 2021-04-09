 بسمة وهبة تعود ببرنامج «أنا والعرافة» على قناة المحور في رمضان - بوابة الشروق
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بسمة وهبة تعود ببرنامج «أنا والعرافة» على قناة المحور في رمضان

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:11 ص

طرحت قناة «المحور» البرومو الرسمي لبرنامج «أنا والعرافة» المقرر عرضة خلال شهر رمضان المقبل.

وتقدم البرنامج الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور» طوال أيام شهر رمضان، والمقرر أن تقدم من خلاله العديد من المفاجآت.

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