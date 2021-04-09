جامعة الأزهر تحذر من الشائعات وتقرر ضوابط العمل في شهر رمضان

حذرت جامعة الأزهر من الشائعات التي تبث بين الحين والآخر، مؤكدة أنه لا توجد أية صفحات غير الصفحة التي تنشر من خلالها جميع البيانات الرسمية.

وأوضحت الجامعة- في بيان، اليوم- الضوابط التي سيتم العمل بها بداية من شهر رمضان المبارك، حيث تلتزم الكليات والمعاهد بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بتخفيض قوة العمل على حسب ظروف كل كلية، وما تقتضيه مصلحة العمل بها، وتقليل وقت الاجتماعات، وأعداد الحضور بما يضمن حسن سير العمل بكل كلية.

وقررت تقليص زمن المحاضرة ليصبح ٤٠ دقيقة بدلا من ٥٠ دقيقة، وتطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بتقليص أوقات التدريس وجهًا لوجه، سواء للمحاضرات أو الدروس العملية، مع التعويض بزيادة ساعات التدريس الإلكترونية عن بُعد رغبة في تقليل الكثافة الطلابية تطبيقا للإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.