وزير الدفاع الأمريكي يزور ألمانيا ضمن جولة خارجية

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يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ألمانيا الأسبوع المقبل في إطار جولة خارجية تتضمن أيضا إسرائيل وبريطانيا ومقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا.

وسيكون أوستن أول فرد من مجلس وزراء الرئيس الأمريكي جو بايدن يسافر إلى ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان يوم الخميس إنه سيلتقي بوزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور ومستشار السياسة الخارجية والأمنية يان هيكر.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق إن المحادثات من المقرر أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وقال البنتاجون إن المحادثات تهدف إلى "تعزيز القيمة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الدفاعية الثنائية مع أحد أقرب حلفائنا في الناتو".

وستكون هناك أيضًا محادثات حول "مكافحة التأثير الخبيث لخصومنا الاستراتيجيين المشتركين، واستمرار الحوار حول وضع القوات الأمريكية في ألمانيا وأماكن أخرى".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد وضعت خططًا لسحب بعض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، لكن بايدن علق المشروع.

كما سيزور أوستن مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا ومقر قيادة القوات الأمريكية لمنطقة إفريقيا بألمانيا للاجتماع مع القوات الأمريكية وكبار القادة.

ويبدأ أوستن جولته بزيارة إسرائيل يوم السبت حيث سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

وستتضمن رحلته أيضا التوقف في بروكسل، حيث سيلتقي أوستن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وقال البنتاجون إن أوستن سيلتقي في ختام جولته بوزير الدفاع البريطاني بن والاس.