قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجمع الإصدارات المؤمنة ليس له مثيل في المنطقة، إذ يمتلك قدرات متكاملة غير موجودة في الدول المجاورة.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن المجمع سيساعد في القضاء على تزوير الوثائق الرسمية، بعدما أصبح الأمر سهلًا خلال الفترة الأخيرة مع تطور التكنولوجيا، ما يعيد الثقة في الوثائق الرسمية.

وأكد أن الوثائق الرسمية فقدت مصداقيتها وثقة المواطنين بها خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن هناك أولويات موضوعة لأنواع المستندات التي ستصدر عن مجمع الوثائق المؤمنة، والذي يستخدم أحدث ما وصل إليه العلم في التكنولوجيا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، والمتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.