حفلات توقيع ورصد فلكي وورش رسم في معرض زايد للكتاب

شهد معرض الشيخ زايد للكتاب، أمس الخميس، في دورته السابعة، وذلك بالتعاون مع جمعية نور البصيرة للمكفوفين، أقامت إدارة المعرض ودار سما للنشر حفل توقيع كتب الإعلامي أحمد يونس المطبوعة حديثاً بطريقة "برايل". ووقع يونس أكثر من مائة وخمسين نسخة مجانية للأطفال.



وضمن أنشطة الطفل، أقيمت ورشة عمل فانوس رمضان باستخدام الخامات الورقية، قدمتها ولاء صفوت؛ إضافة إلى جلسه نفسية تربوية للأمهات عن الذكاء النفسي والاجتماعي والعاطفي وكيفية استخدامهم مع الطفل للوصول لحياة أفضل والتي قدمتها همت مصطفى، مدرب التنميه البشرية.



أمّا عن أنشطة اليوم الجمعة، ففي السابعة مساء، يُقيم المعرض فعالية رصد فلكي لجميع المهتمين بمجال الفضاء، يقدمها محمد عادل. حيث سيتم عمل رصد بالتلسكوب، وشرح، وأيضاً عرض صور فلكية؛ مع استمرار ورش رسم الأطفال، والعديد من حفلات التوقيع للكتاب المشاركين بمؤلفاتهم.



يذكر أن المعرض، الذي تنظمه جمعية زايد للإبداع والتنمية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انطلقت فعالياته الخميس الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل الجاري، بمدخل مدينة زايد 2.



يحفل المعرض بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، والتي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، مؤسسة بيت الحكمة، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية.