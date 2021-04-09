محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات التفتيش ومتابعة الالتزام بإجراءات كورونا

وجه عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بتكثيف الحملات الرقابية على المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا خاصة مع استقبال شهر رمضان المبارك، واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس فى الأسواق.. جاء ذلك فى بيان إعلامي.

وشدد محافظ بورسعيد على شن حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتشار العدوى، مؤكدا ضرورة وعى المواطنين بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس، وضرورة التزام المواطن بجميع الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والازدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، واتخاذ إجراءات السلامة والأمان فى المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.

وناشد الغضبان المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا التوقيت الحرج حرصا على صحتهم وسلامتهم.